Fuga di monossido in un appartamento, uomo salvato dal rider con la pizza

GENOVA, 09 DIC - Due persone e un cane sono state salvate da un'intossicaione da monossido di carbonio dall'arrivo del rider che doveva consegnare delle pizze. E' successo ieri sera in via Ferri a Genova Rivarolo. Il rider è arrivato intorno alle 23. Quando ha bussato, ha notato che il cliente era in stato confusionale. A quel punto il ragazzo ha chiamato i vigili del fuoco che hanno scoperto che la perdita arrivava da una caldaia di un altro appartamento. I pompieri hanno sfondato la porta e hanno trovato un ragazzo di 21 anni a terra privo di sensi, così come il cane. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino mentre l'animale in clinica veterinaria. Anche il cliente è stato portato in ospedale per le cure del caso.

