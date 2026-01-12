Giornale di Brescia
Frode sulle mascherine durante lockdown in Puglia, tutti assolti in appello

BARI, 12 GEN - La Corte di Appello di Bari ha assolto "perché il fatto non sussiste" tutti gli imputati nel processo sulla presunte frode delle mascherine durante il lockdown per l'epidemia da Covid-19 nel 2020. I giudici hanno accolto l'appello dei due imputati che in primo grado erano stati condannati, disponendo anche il dissequestro e la restituzione di beni del valore complessivo di circa un milione di euro, e hanno rigettato l'appello della Procura contro le tre assoluzioni del primo grado. Nel processo erano imputati gli imprenditori Gaetano e Vito Davide Canosino, assistiti rispettivamente dagli avvocati Michele Laforgia e Angelo Loizzi. I due, legali rappresentanti delle società 3MC e Penta srl, erano stati condannati in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) per manovre speculative su merci, relativamente ai rincari, fino al 4000%, applicati nei confronti delle Asl pugliesi sulla fornitura di mascherine Ffp2 e Ffp3 nel periodo del lockdown. Imputati anche gli imprenditori Elio Rubino (Aesse Hospital srl, difeso dall'avvocato Fabio De Feo), Romario Matteo Fumagalli (Sterimed, assistito dal legale Ennio Amodio) e Massimiliano Aniello De Marco (Servizi ospedalieri, difeso dall'avvocato Angelo Nanni), gli ultimi due accusati anche di tentata truffa aggravata e frode in pubbliche forniture. Per questi tre la Corte di Appello ha confermato le assoluzioni.

BARI

