Frode fiscale per 76 milioni di euro, sequestrati 6,5 milioni

MILANO, 06 FEB - Nell'ambito di attività coordinate dalla Procura di Brescia, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito in provincia di Brescia un decreto di perquisizione nei confronti di nove persone fisiche e tre società bresciane operanti nel settore dei materiali ferrosi indagati, a vario titolo, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo pari a oltre 6,5 milioni di euro, quale provento del delitto. Con la collaborazione di 34 società cartiere nazionali, sarebbero state utilizzate per emettere, nel biennio 2024-2025, oltre 76 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. Il profitto è stato quantificato in una commissione variabile tra il 7% e il 9% del valore delle fatture emesse. Gli elementi raccolti hanno permesso inoltre di individuare tre persone, denunciate per di riciclaggio, incaricati di consegnare le somme di denaro contante necessario alla retrocessione delle provviste generate dalla documentazione fiscale falsa. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, sequestrati documentazione contabile, circa 91.000 euro in contanti, dispositivi informatici, un Jammer e una macchina contasoldi.