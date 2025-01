Freddo si attenua, da venerdì nuova ondata maltempo sull'Italia

ROMA, 15 GEN - Mentre l'anticiclone delle Azzorre continua a comandare il tempo su gran parte dell'Europa e a favorire l'afflusso di aria di estrazione artica sull'Italia, il ciclone che ha provocato nevicate diffuse fino a bassa quota sul nostro Paese si allontana verso la Grecia. Ma, prima del weekend, è in arrivo un ciclone Mediterraneo, più intenso a Sud e sulle isole. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Oggi - aggiunge - il tempo sarà in prevalenza stabile e con precipitazioni soltanto sulla Sicilia, nel frattempo dai Balcani si farà strada un altro nucleo di aria fredda più debole del precedente che nel suo movimento verso la Sardegna andrà a rinvigorire una circolazione depressionaria attiva sull'Algeria. Da qui prenderà vita un ciclone Mediterraneo che, soprattutto da venerdì, inizierà a influenzare negativamente il tempo su alcune regioni per poi interessare gran parte d'Italia nel corso del weekend". "I venti freddi di Grecale continueranno a soffiare con insistenza almeno fino a giovedì, dopo di che, sulle regioni centrali e meridionali verranno sostituiti da quelli di Scirocco che ruotano attorno al ciclone - sottolinea Tedici - Per questo motivo le temperature tenderanno ad aumentare su almeno mezza Italia, sia nei valori massimi sia in quelli minimi. Il clima rimarrà ancora piuttosto freddo al Nord dove i venti soffieranno sempre dai quadranti nordorientali. Nel corso del weekend il ciclone impatterà sull'Italia. Pioverà insistentemente in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia, in Calabria e poi anche in Campania, Abruzzo, Molise e Lazio. Oltre alle piogge, i venti rinforzeranno sui bacini meridionali dove sono attese tempeste di Scirocco e Levante con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Il Nord in questa prima fase pare essere saltato dal grosso delle precipitazioni e vedrà soltanto un deciso aumento della nuvolosità nella giornata di domenica". Nel dettaglio: - Mercoledì 15. Al Nord: tutto sole e freddo. Al Centro: cielo via via più coperto. Al Sud: piogge sulla Sicilia, specie settentrionale, molte nubi altrove. - Giovedì 16. Al Nord: sempre bel tempo e freddo. Al Centro: nubi irregolari, piogge sulla Sardegna orientale. Al Sud: molte nubi, piogge sulla Sicilia ionica e sulla Calabria in serata. - Venerdì 17. Al Nord: soleggiato. Al Centro: cielo a tratti nuvoloso, maltempo diffuso in Sardegna. Al Sud: intenso maltempo in Sicilia e sulla Calabria, piogge in Basilicata e sul Cilento. - Tendenza: weekend con piogge al Centrosud e venti forti.