Francia punta sulla settimana corta, 'concentrata in 4 giorni'

PARIGI, 18 MAR - La "settimana supercorta", quella di soli 4 giorni, è un progetto da tempo allo studio del governo francese per i lavoratori del settore pubblico ma ora il premier Gabriel Attal ha dato indicazioni a tutti i ministri del governo nei loro ministeri, sedi centrali e sedi distaccate, di avviare la sperimentazione. "Non riguarda soltanto i genitori divorziati", come riportato da alcuni media francesi: le cosiddette "settimane differenziate" - ha precisato oggi il governo - "sono rivolte a tutti e non soltanto ai divorziati, non soltanto ai genitori". E, sottolineano ancora i servizi del premier, la dizione corretta è "settimana in 4 giorni" e non "di 4 giorni", dal momento "che alla fine della settimana ci saranno state esattamente lo stesso numero di ore lavorate". Proprio Attal, nel suo discorso di politica generale al momento della nomina a fine gennaio, aveva ricordato di aver deciso, da ministro dei Conti pubblici, di sperimentare nella sua amministrazione la settimana in 4 giorni "senza riduzione del tempo di lavoro". Una prima sperimentazione, ad inizio 2023 nell'ufficio imposte in Picardie, nel nord, era finita con un fallimento, con soli 3 dipendenti che avevano chiesto di tentare l'esperimento.