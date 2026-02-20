Francia, ok ministro dell'Interno alla marcia per Quentin Deranque domani a Lione

PARIGI, 20 FEB - Il governo francese intende autorizzare la manifestazione dell'ultradestra domani a Lione per la morte del giovane nazionalista Quentin Deranque, deceduto dopo essere stato pestato da oppositori politici. ''Non chiederò il divieto di questa manifestazione: la marcia si estenderà su 1,4 km, inquadrata dalle forze dell'ordine. Mobiliteremo un dispositivo di polizia molto importante, formato da effettivi locali e forze mobili. Ci saranno notevoli rinforzi": è quanto riferito dal ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez, in riferimento alla marcia in omaggio a Quentin Deranque prevista per domani a Lione. Tra 2.000 e 3.000 persone sono attese al corteo per ricordare il giovane militante nazionalista ucciso giovedì scorso da un gruppo di incappucciati. ''Ci saranno militanti di ultradestra e alcuni appelli a turbare la manifestazione, lo impediremo'', ha avvertito il ministro. Interrogato sulle circostanze della morte del giovane, Nunez ha poi evocato una ''rissa''. ''Non credo si tratti di un agguato. E' stata una rissa terminata in omicidio doloso, un linciaggio abominevole", ha concluso.