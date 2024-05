Frana sulla provinciale della val Bognanco, 180 persone isolate

VERBANIA, 14 MAG - Circa 180 persone si trovano attualmente isolate in val Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola, a causa di una frana che ha causato la caduta di materiale roccioso sulla strada provinciale 68, nel comune di Domodossola, nei pressi della centrale elettrica di Vagna. Nessun veicolo è rimasto coinvolto. Già in serata in val Bognanco era arrivato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Malpensa per evacuare le persone che avevano bisogno di farmaci e cure di prima necessità. L'amministrazione comunale rende noto che in valle è stato attivato un presidio sanitario a cui è possibile rivolgersi contattando il 112. Il distacco di materiale roccioso è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un punto in cui già precedentemente si erano verificati eventi franosi e dove si stava lavorando per la messa in sicurezza. L'ordinanza di chiusura, emessa dalla provincia del Vco, resterà in vigore fino a revoca.