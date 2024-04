Frana sul Turchino, chiusa la strada a Fado nel Genovese

GENOVA, 01 APR - Ancora frane la notte scorsa nel genovesato per il perdurare della pioggia che cade sul terreno ormai saturo. La più imponente sul passo del Turchino, che ha determinato la chiusura della strada, in località Fado, nel Genovese. I Vigili del Fuoco hanno verificato l'eventuale coinvolgimento di persone, scongiurandone la presenza, poi hanno provveduto al taglio degli alberi abbattuti e, in accordo con L'Anas, hanno deciso di attendere l'intervento dei mezzi movimento terra. Sul posto anche i Carabinieri. Sono caduti anche alcuni alberi in città. Anche i torrenti hanno risentito delle costanti piogge: il Trebbia ha superato il secondo livello di guardia a Ponte di Rovegno verso le 6.30, rientrando poi nei limiti. Anche il Vobbia a Isola del Cantone ha raggiunto la prima soglia di attenzione. Ingrossamenti vengono registrati per i bacini del Bisagno e dell'Entella. Nell'estremo Ponente l'Argentina e il Roia hanno raggiunto il primo livello di guardia e diversi torrenti sono saliti di livello.