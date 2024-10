Frana in valle Roja, interrotta ferrovia Cuneo-Ventimiglia

CUNEO, 18 OTT - È sospesa a seguito di un movimento franoso in territorio francese la circolazione ferroviaria lungo la linea Cuneo-Ventimiglia. Sull'evento, verificatosi nella serata di ieri per l'ondata di maltempo, sono tuttora in corso le verifiche tecniche. La frana ha interessato un terrapieno a Vievola, su un pendio danneggiato dopo la tempesta Alex, poi più volte riparato dalle ferrovie francesi. L'ultima interruzione si era verificata il 1 aprile, sempre in seguito a forti piogge, quando i lavori avevano richiesto oltre venti giorni. Nel frattempo il comune di Limone Piemonte fa sapere che nei fine settimana, dalle 12 di sabato a domenica sera, verrà riaperta per gli autorizzati la strada dei 46 tornanti. La decisione assunta non è collegata ai disagi della linea ferroviaria, ma alla sospensione dei lavori sulla strada nei giorni festivi.