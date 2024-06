Frana in Val Badia, evacuate 56 case

BOLZANO, 18 GIU - In Val Badia proseguono senza sosta i lavori per limitare i danni della grande frana che da ieri pomeriggio sta interessando la località Longiarù in Val Badia. Il numero delle case evacuate nel frattempo è salito a 56, mentre sono 146 le persone che temporaneamente hanno dovuto lasciare casa. A causa delle piogge e dello scioglimento della neve, una frana si è attivata in una valle laterale, è scivolata nella valle principale e ha ricevuto ulteriore vigore da un torrente laterale, spiega il geologo provinciale Volkmar Mair. I detriti hanno spostato il torrente principale e ora stanno scivolando verso valle a una velocità di 100 metri all'ora. Nella notte la frana ha rallentato il suo corso. Dieci escavatori e 6 camion vengono utilizzati per rimuovere il materiale.