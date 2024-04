Frana Bargagli, domani sopralluogo poi via a disgaggio

GENOVA, 01 APR - Ruspe ed escavatori ragno sono pronti per lavorare sulla grande frana che si è abbattuta sulla provinciale 45, alla Presa, nel comune di Bargagli isolando tre frazioni per un totale di 400 residenti. Sul posto è presente un presidio del 118 e un gruppo di volontari di Protezione civile. Per domani è previsto un sopralluogo e l'avvio del disgaggio dei materiali alla collina. L'attività didattica dei ragazzi residenti nelle frazioni isolate è stata rinviata a venerdì 5 aprile.