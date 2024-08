Foti,ius soli non c'è nel programma di governo e dei partiti

ROMA, 22 AGO - "Ci sia consentito dire una cosa agli alleati: nel programma di governo non c'è questo argomento e non c'è neanche nei singoli programmi dei partiti. Gli elettori hanno votato un programma: è legittimo discutere di questioni esterne al programma, ma c'è il fondato dubbio che questo sia un argomento speculare dell'opposizione per creare confusione nella maggioranza". Lo dice ad Agorà su Rai tre il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, parlando di Ius soli e ius scholae. "Sullo ius soli è bene ricordare come lo stesso Riccardi, allora ministro del governo Monti, ha svelato come tale argomento sia stato accuratamente evitato dalla sinistra al governo perché secondo alcuni esponenti del Pd avrebbe fatto perdere voti - spiega Foti ad Agorà -. Nelle due legislature precedenti lo ius culturae venne approvato alla Camera nel 2015 e poi nel 2017 venne affossato in Senato. Nella passata legislatura, invece, iniziò la discussione sullo ius scholae alla Camera che si arenò con la rottura frontale della maggioranza che sosteneva il governo Draghi". "La declinazione dello ius scholae del PD vede tre proposte una diversa dall'altra, di cui non è mai stata richiesta calendarizzazione - conclude il capogruppo Fdi alla Camera -. Non c'è un terreno chiaro su come l'opposizione voglia affrontare il tema".