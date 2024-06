Forze Usa alzano livello d'allarme nelle basi in Europa

AVIANO, 30 GIU - A causa di una combinazione di fattori, che potrebbe avere un impatto sulla sicurezza e sulla difesa dei militari statunitensi e delle loro famiglie di stanza in Europa, il Comando statunitense delle forze in Europa sta alzando il livello di vigilanza durante i mesi estivi. Nella scala dell'allarme, dunque, si sale dal livello Bravo a quello Charlie. E' il contenuto della nota diffusa oggi a tutte le base militari statunitensi in Italia e in Europa.