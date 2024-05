Forti piogge in Fvg, allagamenti a Lignano

TRIESTE, 31 MAG - Allagamenti sono stati registrati all'alba in alcune zone di Lignano Sabbiadoro (Udine) a causa delle forti piogge cadute sulla costa del Friuli Venezia Giulia. Nella località balneare, secondo le rilevazioni della Protezione civile, sono caduti 60 mm in un'ora, evento con frequenza di una volta ogni 10-15 anni. Da ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi in Fvg è in vigore un'allerta gialla. Il maltempo, spiega il Comune di Lignano, ha provocato allagamenti nella zona di Pineta, fino al confine con Sabbiadoro. Piazza Rosa dei Venti, corso Alisei, viale Centrale e Villaggio Europa sono andati sott'acqua, con ripercussioni per i garage di alcune abitazioni a ridosso della viabilità interessata. A partire dalla mezzanotte - ripercorre la Protezione civile - piogge hanno interessato la regione a partire da sud e poi progressivamente verso nord; localmente si sono verificati anche rovesci. Nella notte i cumulati di pioggia sono risultati di circa 5-10 mm sul Tarvisiano e sulle Alpi Carniche, di 10-25 mm sul resto della regione. In particolare, dalle 5, rovesci temporaleschi hanno interessato la laguna e la bassa pianura occidentale a causa dello sviluppo di una linea di convergenza tra lo Scirocco che sta soffiando sull'Alto Adriatico e il vento da nord-est sul resto della regione. Dopo gli allagamenti di ieri pomeriggio in abitazioni private e lungo la viabilità a San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene, nel corso della serata è stata segnalata anche la caduta di un albero a San Giovanni al Natisone sulla viabilità comunale. A seguito delle intense piogge verificatesi all'alba sulla costa, a Fiumicello Villa Vicentina e San Giorgio di Nogaro sono stati chiusi due sottopassi. Nel comune di Clauzetto la strada del Tul rimane chiusa per tutta la durata dell'allerta.