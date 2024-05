Forte pioggia su Milano, attiva vasca per contenimento Seveso

MILANO, 15 MAG - E' entrata in funzione alle 6 e 30 la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano a causa della pioggia intensa che cade ininterrottamente da ieri sera sul capoluogo lombardo I livelli del fiume, spiega l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, "sono aumentati con le piogge di stanotte". "Ancora una volta quest' opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50. Ieri sera abbiamo evacuato le comunità (ve ne sono alcune di solidarietà n.d.r.) in modo tale da non aver problemi", ha proseguito. L'assessore Granelli consiglia "massima prudenza" in quanto "il maltempo proseguirà pe tutta la mattinata". Allo stato risulta allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città, dove sta intervenendo personale della MM, oltre alla Polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un'auto.