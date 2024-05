Forte grandinata a Torino, mezzi spargisale tra il ghiaccio

TORINO, 25 MAG - Sono state centinaia le chiamate arrivate in poche ore, ieri, alla centrale operativa della polizia locale, che ha visto oltre 30 pattuglie impegnate per fronteggiare i rallentamenti del traffico dovuti al forte maltempo che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e che ha richiesto gli interventi anche di protezione civile e Amiat. La forte grandinata si è abbattuta nella zona nord della città, in modo particolare nell'area di piazza Baldissera. Qui si sono registrati i disagi maggiori. Alberi sono caduti in corso Belgio, Lungo Dora Voghera, corso Regio Parco, corso Novara, corso Giulio Cesare. Allagamenti nelle strade e nel sottopasso Donat Cattin. Nella sola giornata di ieri a Torino sono caduti oltre 76 millimetri di pioggia. Dal Comune fanno sapere che sono stati 22 gli operatori della protezione civile che si sono concentrati in quest'area per rimuovere i cumuli di ghiaccio. Quattro squadre da due si sono occupate invece del monitoraggio percorsi collinari e fiumi. Per ripulire le strada dagli accumuli di ghiaccio e grandine l'Amiat ha messo in azione tre mezzi spartineve con lama e una pala meccanica e, questa mattina due spandisale, una pala meccanica e un mezzo con lama sgombera neve. Cinque squadre di Smat stanno lavorando per pulire le caditoie, oltre all'intervento nel sottopasso Donat Cattin. Verrà attivato un monitoraggio del suolo nei quartieri maggiormente colpiti per individuare le buche più urgenti da mettere in sicurezza su cui saranno attivate le squadre di intervento.