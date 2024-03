Formazione gratuita e certificata per 20 giovani con disabilità

ROMA, 26 MAR - Consentire anche a persone con disabilità tra i 18 ed i 35 anni di avere accesso ad un lavoro più qualificato ed in particolare di avere l'opportunità di entrare nel mondo digitale attraverso corsi specializzati, gratuiti e certificati. E' l'obiettivo del progetto Accademia Ol3d di Abili Oltre Aps, realizzato con il contributo della Fondazione Prosolidar e la partnership di Aica-Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico presentato oggi a Roma. Tre le direttrici: erogare formazione nell'area delle competenze digitali configurata sui bisogni professionali di aziende pubbliche e private ed attestata da certificazione Icdl (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) orientare al lavoro digitale negli Istituti Secondari di Secondo Grado; agevolare l'inserimento lavorativo attraverso segnalazione per l'assunzione anche ai sensi della legislazione sul lavoro protetto. La formazione riguarda le hard digital skills, competenze digitali di base e intermedie: dalle attività più semplici fino alle abilità per compiti connessi all'attività lavorativa con approfondimento sulla comunicazione online e l'archiviazione digitale. "Roma Capitale parte patrocinando l'iniziativa e diffondendola in tutte le scuole della nostra città e nei nostri 9 centri di formazione professionale - ha spiegato l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli - perchè crediamo profondamente in questo progetto di formazione per l'acquisizione di competenze digitali che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro. Ma abbiamo intenzione di andare anche oltre lavorando sulla costruzione di relazioni tra il mondo del sociale, del mondo delle scuole e dell'impresa per l'inserimento di questi ragazzi che avranno acquisito competenze digitali. Questa azione si inserisce in un percorso di lavoro più complessivo che è già previsto con una delibera votata dall'Aula lo scorso anno, con l'attivazione a Roma di appalti riservati cioè la promozione del lavoro per ragazzi e persone con disabilità. Marino D'Angelo, presidente di Abili Oltre Aps ha spiegato: "I corsi materialmente cominceranno il 15 maggio e si svolgeranno nell'Istituto Paritario Roma alla Magliana"