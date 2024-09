Fonti Socialisti Ue, 'su Fitto non ci sono linee rosse'

BRUXELLES, 12 SET - "Su Fitto stiamo negoziando, ci sono molti temi in gioco. Non vogliamo parlare di linee rosse, ma di priorità. Non capiamo perché un governo che ha detto chiaramente che non supporta Ursula von der Leyen abbia un ruolo come il nostro o come quello di popolari e liberali". Lo spiegano ai giornalisti fonti qualificate del gruppo dei Socialisti e democratici all'Eurocamera. "Von der Leyen è presidente grazie alle forze pro-Ue, è stata chiara, e dunque non è comprensibile avere un vicepresidente esecutivo di Ecr. Ma saremo responsabili - viene sottolineato -. Fitto dovrà dimostrare al Parlamento se è pro-Ue e dovrà essere preparato".