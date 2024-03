Fonti Ministero, soluzioni con atenei, non esacerbare animi

ROMA, 17 MAR - I fatti avvenuti nei giorni scorsi negli Atenei sono da non sottovalutare, ma il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha deciso di non drammatizzare per non esacerbare gli animi. In queste ore si studiano soluzioni che devono essere condivise con l'intero sistema accademico. Il confronto di giovedì con i rettori non sarà un momento di facciata, ma sostanziale. Solo una scelta che veda pienamente coinvolte le Università - che godono di ampia autonomia - sarà realmente efficace. Al dicastero non risultano ipotesi di limitare gli accessi agli atenei. E' quanto si apprende da fonti qualificate del ministero.