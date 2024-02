Fonti, contrammiraglio Costantino al comando forze Aspides

In spiaggia, tra edifici diroccati e rifiuti accatastati lungo i muretti, decine di ragazzini si improvvisano calciatori. Altri, poco più in là, si allenano in modo ordinato in vista del sentitissimo campionato tra i quartieri della città. Alle loro spalle, sull'orizzonte che separa mare e cielo, si stagliano le silhouette delle imponenti navi che presidiano uno dei punti più importanti per l'accesso nel Mar Rosso, lo stretto di Bab el-Mandeb. Gibuti, capitale dell'omonimo Stato del Corno d'Africa, è punto nevralgico per il commercio mondiale, sempre più minacciato non solo dalla pirateria, ma anche dalle rappresaglie dei ribelli yemeniti degli houthi. Lungo le strade non è raro imbattersi nei fili spinati che proteggono i perimetri delle numerose basi militari. A una decina di chilometri dal porto sorge quella italiana, l'avamposto della Difesa per garantire supporto operativo e logistico alle navi che si trovano proprio nell'area di accesso al Mar Rosso. Con la crisi mediorientale che si inasprisce di giorno in giorno, è inevitabile che il pensiero vada all'escalation che sta vivendo l'intera area, in attesa che l'Unione Europea dia il via libera definitivo alla missione Aspides, che entro fine mese dovrebbe affiancare Atalanta con regole di ingaggio, però, decisamente diverse. ANSA/ DOMENICO PALESSE