Fonti Berlino sul quartetto senza l'Italia, 'contatti stretti'

(v. 'Biden incontra il 12 a Berlino Scholz...' delle 11.41) BERLINO, 08 OTT - "Non mancano affatto occasioni di contatto" ed "è assolutamente chiaro che lavoriamo a stretto contatto" con partner Ue su alcuni temi come Medio Oriente e Ucraina, con l'Italia come con la Polonia. Lo ha affermato una fonte del governo tedesco, rispondendo a una domanda sul quartetto in agenda sabato prossimo a Berlino fra Biden, Macron, Starmer e Scholz, che non include Paesi come Italia e Polonia. "Allo stesso tempo bisogna osservare il punto di vista della praticabilità", ha aggiunto la fonte, affermando che non va "sopravvalutato" il formato. "Non mancheranno le occasioni di incontro subito dopo al vertice di Ramstein".