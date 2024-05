Fontana, tutelare sicurezza, salute e dignità del lavoro

ROMA, 01 MAG - "In occasione della celebrazione del Primo Maggio, desidero rivolgere il mio augurio a tutti coloro che con il proprio lavoro contribuiscono quotidianamente alla crescita e al progresso del nostro Paese. Questa ricorrenza richiama non solo le conquiste dei lavoratori, ma anche le sfide che ancora affrontiamo". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Rinnovo la mia commossa vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari, ogni morte sul luogo di lavoro è una sconfitta inaccettabile per tutta la comunità. Occorre il massimo impegno da parte delle Istituzioni nella promozione e nel sostegno di politiche in grado di garantire massima sicurezza, tutela della salute e dignità dei lavoratori, investendo sulla prevenzione e sulla formazione".