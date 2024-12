Fontana, serve una strada per ridurre la decretazione

ROMA, 10 DIC - In tema di decretazione di urgenza "ci battiamo per far capire al governo che la decretazione è uno strumento usato in maniera eccessiva. Nell'ultimo anno è stata usato meno. Io ho scritto al presidente del consiglio una lettera per ricordare ai ministri che ci sono possibilità che potrebbero essere comunque usate, che portano agli stessi effetti. Sono fiducioso che siccome" la decretazione di urgenza "è diminuita quest'anno magari con altri richiami si può diminuire usando altri strumenti regolamentati ma altrettanto efficaci per il dialogo fra Parlamento e governo. Ma serve una strada che ci porti ad avere una minore decretazione". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, al tradizionale scambio di auguri con la Stampa parlamentare, in corso a Montecitorio.