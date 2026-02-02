Giornale di Brescia
Fontana di Trevi, assessori '6-7 milioni di euro di introiti con il ticket'

ROMA, 02 FEB - Con l'introduzione del biglietto per i turisti si ricaveranno 6-7 milioni ed è una stima al ribasso, "fondi con i quali daremo tutte le attenzioni necessarie alla fragilità dei monumenti romani e permetteremo nel frattempo ai cittadini di Roma e provincia di godere gratuitamente di tutto il sistema museale capitolino". Lo hanno detto gli assessori capitolini alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e al Turismo, Alessandro Onorato, alla conferenza stampa che si è svolta per l'introduzione del ticket per l'accesso a Fontana di Trevi. Gli interventi di restauro effettuati con i fondi Pnrr sono stati 113 "ma ora vanno mantenuti. Di qui il piccolo sforzo che chiediamo ai turisti e con i quali manterremo il patrimonio e potremo guardare al futuro con tranquillità".

ROMA

