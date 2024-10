Fondazione Candiolo, bilancio sociale in streaming su ANSA.it

TORINO, 28 OTT - Dalle 11 in streaming sull'homepage di ANSA.it e delle edizioni online dei quotidiani del Gruppo Gedi, La Stampa e Repubblica, e sulla pagina Facebook della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sarà presentato 'Il futuro è oggi', bilancio sociale e di sostenibilità della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Allegra Agnelli. Attraverso i dati salienti, la Fondazione racconta la dedizione e l'impegno con cui i medici, i ricercatori e tutto il personale dell'Istituto di Candiolo-Irccs, alle porte di Torino, danno il loro contributo per curare sempre più persone e farlo sempre meglio. Numeri che esprimono anche il legame di fiducia creato con tutti coloro che da 38 anni sostengono la Fondazione e le consentono di portare avanti la sua missione: dare un contributo significativo nella lotta contro il cancro. 'La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha terminato i lavori del primo lotto del piano di sviluppo 'Cantiere Candiolo' - si legge in una nota - e continua ad investire nelle migliori risorse umane e tecnologiche da mettere a disposizione dell'Istituto'.