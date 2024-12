Foglio di via a Baby Touchè dalla Questura di Padova

ROMA, 07 DIC - Il rapper allontanato con foglio di via, informa il Questore di Padova Marco Odoriso, è Baby Touchè, 21enne, all'anagrafe Mohamed Amine Amagour, notissimo sulla scena trap ma anche per le sue vicissitudini giudiziarie. I fatti a cui si riferisce il provvedimento sono di fine novembre, quando, erano arrivate al 112 alcune telefonate di cittadini di Roncaglia di Ponte San Nicolò, che segnalavano un pitbull libero nella zona della parrocchia. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che avevano poi rintracciato il proprietario, ossia Baby Touchè. Ne era nata una situazione molto tesa, con il 21enne che aveva rifiutato di fornire i documenti e aveva chiamato a raccolta un gruppetto di amici, con cui aveva insultato ripetutamente i carabinieri. In caserma poi il giovane si era denudato, aveva colpito un muro con la testa e proseguito nell'atteggiamento poco collaborativo. Quel giorno nei confronti di Amagour era scattata una denuncia per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda è quindi approdata sulla scrivania della Procura, che l'ha segnalata alla Divisione Anticrimine della Questura per condurre ulteriori approfondimenti, dai quali è stata rilevata a una condotta antisociale del giovane, oltre a un potenziale pericolo per la sicurezza collettiva dovuto ai suoi comportamenti, ed è quindi stato emesso il foglio di via. Molto clamore aveva suscitato la faida tra Baby Touchè e il trapper lombardo Simba La Rue (al secolo Mohamed Lamine Saida), passata per aggressioni, accoltellamenti, sequestri di persona e risse tanto a Padova quanto a Milano. Amagour ha poi collezionato negli ultimi anni diversi precedenti penali per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. Inoltre era già destinatario di alcune misure di prevenzione personali: un avviso orale del questore a giugno 2022 e diversi fogli di via obbligatori con divieto di fare ritorno nei Comuni di Padova, Venezia e Vicenza.