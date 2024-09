Foglio di via a 28 giovani per raduno corse velocità clandestine

PADOVA, 26 SET - La questura di Padova ha disposto l'adozione di 28 fogli di via obbligatorio nei confronti di altrettanti giovani che lo scorso 15 settembre avevano partecipato ad un raduno automobilistico clandestino, nella zona industriale del comune euganeo. La polizia si era attivata dopo la segnalazione di vari automobilisti che avevano incrociato un centinaio di giovani che assistevano a gare di velocità non autorizzate con veicoli a motore, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli utenti della strada. Giunti sul posto gli agenti delle 'volanti' hanno visto un assembramento di 350/400 motociclisti che, mediante passaparola in rete e sui social, avevano deciso di radunarsi per commemorare la scomparsa di un noto pilota motociclistico e youtuber. I poliziotti si sono trovati di fronte una cinquantina di motociclisti, tutti con il casco, che hanno formato una barriera e contemporaneamente facendo rombare i motori e a suonare i clacson, impedendo così ogni passaggio per poi 'accerchiare' le auto di servizio in un continuo girotondo. Alla fine gli agenti sono riusciti a far disperdere i motociclisti, riuscendo poi a intercettare una quarantina di giovani, tra cui vari minori, bloccando lo starter che si trovava in mezzo alla strada pronto a dare il via alla competizione illegale. Uno dei presenti, un 53enne ha tra l'altro inveito e offeso gli agenti, minacciandoli di usare anche il fucile contro di loro e per questo è stato denunciato. Nella perquisizione a casa di quest'ultimo sono state sequestrate alcune armi, regolarmente detenute, assieme ad un silenziatore e varie munizioni non dichiarate.