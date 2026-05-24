Flotilla, attivista a Sirte 'in attesa di notizie dei nostri compagni'

BARI, 24 MAG - Tra le dieci persone che fanno parte del Global Sumud Convoy, la carovana umanitaria civile e non-violenta che intende raggiungere Gaza attraverso l'Egitto e che ora si trova in Libia, con cui si sono persi i contatti, ci sono anche due italiani: si tratta di Domenico Centrone, 33 anni originario di Molfetta (Bari) e della piemontese Dina Alberizia. È quanto apprende l'ANSA da un'altra pugliese, Sara Suriano di 33 anni di Andria, che si trova lì. "Questa mattina tutto il convoglio si è diretto subito al confine di Sirte con la Libia est per cercare di attraversare il confine e procedere verso l'Egitto ma, nel momento in cui è stato superato il confine e una nostra delegazione è entrata nella Libia est, noi abbiamo perso ogni contatto", racconta Sara, spiegando che il gruppo era diviso "tra un'ambulanza e una macchina e nel gruppo ci sono sia Domenico che Dina Alberizia". "Al momento io sono a 100 metri dal checkpoint insieme ad altri compagni e compagne: siamo qui in attesa di avere loro notizie, speriamo di riaverli tra noi sani e salvi", continua Sara. "Non sappiamo esattamente quando questo succederà - dice - però il team legale si è messo in moto immediatamente e c'è stato un dialogo con il consolato e con i vari ministeri: si sta già facendo tutto il possibile".