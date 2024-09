Fitch migliora rating del debito di Napoli, ora è BBB

NAPOLI, 21 SET - Fitch Ratings ha migliorato il rating di default a lungo termine della città di Napoli passando da BB+ a BBB- (cioè da rischio medio-alto a rischio medio-basso). Lo si apprende dal Comune di Napoli. "L'aggiornamento - si legge nell'analisi di valutazione dell'agenzia di rating - riflette un ulteriore miglioramento delle finanze di Napoli a seguito di una performance finanziaria migliore del previsto nel 2023. I trasferimenti da parte dello Stato stanno aiutando la città a far fronte ai suoi debiti netti in sospeso e a migliorare il suo profilo finanziario, mentre l'ente continuerà ad attuare le misure finanziarie stabilite nel Patto per Napoli". "Tale valutazione fotografa con i numeri i progressi che l'amministrazione ha compiuto in meno di tre anni - commenta il sindaco Gaetano Manfredi - dopo aver ereditato una situazione prossima al default. Ci muoviamo nell'ambito del Patto per Napoli, ma il miglioramento della riscossione dei tributi e il potenziamento dei servizi stanno contribuendo al risanamento che porta gradualmente ad un maggiore sviluppo economico del territorio divenuto sempre più attrattivo per gli investimenti pubblici e privati". "Un ulteriore riconoscimento - aggiunge l'assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta - che siamo sulla strada giusta. Se migliora il rating vuol dire che migliora la situazione finanziaria del Comune e quindi di tutta la città. È la prova che risanamento e sviluppo possono andare insieme. È uno stimolo per tutti, Amministrazione comunale e aziende partecipate, a fare ancora di più e meglio".