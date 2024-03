Finisce contro un albero,ferito uno sciatore 20enne nel Genovese

GENOVA, 17 MAR - Uno sciatore di circa 20 anni è rimasto ferito durante una discesa a Santo Stefano D'Aveto (Genova) nel pomeriggio ed è stato portato in elicottero a Genova in codice rosso all'ospedale San Martino per un trauma alla testa. Secondo quanto ricostruito, è caduto mentre scendeva su una pista di grado rosso ed è andato a colpire un albero. Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco ha raggiunto Santo Stefano D'Aveto e quando i medici hanno stabilizzato il ferito, che è rimasto sempre cosciente, lo hanno trasportato con l'elicottero Drago VF 152 a Genova.