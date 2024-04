Finisce con l'auto in una scarpata, muore 23enne nel Leccese

SALVE, 01 APR - E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla SS 274, nei pressi di Salve (Lecce). Vittima un giovane di Presicce Acquarica, Francesco Saranelli, di 23 anni. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Audi A6 uscendo fuori strada e finendo in una scarpata. Ferito gravemente l'amico, un ragazzo di 20 anni anche lui di Presicce-Acquarica trasportato in codice rosso all'ospedale di Tricase. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.