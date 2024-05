Fini, Matteotti ucciso da squadristi fascisti? Lo dice la storia

L’ex presidentE della Camera Gianfranco Fini (S) ed la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein durante la cerimonia commemorativa per Giacomo Matteotti a 100 anni dal discorso in cui denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile del 1924, nell'aula della Camera dei Deputati, Roma, 30 maggio 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI