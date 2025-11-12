Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fine settimana col maltempo, in arrivo una perturbazione

Una Pasquetta all'insegna del ritorno alla tradizione sul litorale romano. Dopo il vento rigido del primo mattino, la temperatura, salita via via fino ai 17-18 gradi, come era nelle previsioni, ha richiamato tante presenze sulle spiagge libere di Ostia, Fiumicino, Fregene ed altre località a nord e sud di Roma. Cerca di riprendere quota, dopo le restrizioni dell'emergenza Covid, la tradizionale scampagnata, con picnic e barbecue. Sugli arenili tintarelle, giochi e primi tuffi, per i più audaci. Tra le aree verdi con le maggiori presenze la pineta di Castelfusano, ad Ostia, anche se non ancora con il classico pienone che si registrava prima del Covid, il parco di Villa Guglielmi, a Fiumicino, assai frequentato dalle famiglie e dai bambini, il Vivaio di Maccarese, che propone due sessioni di "Caccia alle uova", la pineta di Fregene, località "buen retiro" dei romani che ha visto, per il ponte pasquale, la riapertura di villette e seconde case di villeggiatura. Doppi turni, tra le 13 e 15, a pranzo, in diversi casi, in ristoranti e stabilimenti balneari che, già da giorni, hanno fatto il pieno di prenotazioni e sono pronti a servire piatti a base di spaghetti con le vongole e fritto di pesce. Sul lungomare di Fiumicino parcheggi esauriti già a mezzogiorno. Controlli di forze dell'ordine e polizia locale sulle principali strade di accesso, assai trafficate, e nei luoghi di maggior aggregazione. C'è anche chi ha scelto di trascorrere la Pasquetta all'insegna della cultura, visitando i siti archeologici, aperti oggi in via straordinaria, di Ostia Antica, e dei Porti imperiali, della Necropoli e del Museo delle Navi romane, a Fiumicino. ANSA/Telenews
Una Pasquetta all'insegna del ritorno alla tradizione sul litorale romano. Dopo il vento rigido del primo mattino, la temperatura, salita via via fino ai 17-18 gradi, come era nelle previsioni, ha richiamato tante presenze sulle spiagge libere di Ostia, Fiumicino, Fregene ed altre località a nord e sud di Roma. Cerca di riprendere quota, dopo le restrizioni dell'emergenza Covid, la tradizionale scampagnata, con picnic e barbecue. Sugli arenili tintarelle, giochi e primi tuffi, per i più audaci. Tra le aree verdi con le maggiori presenze la pineta di Castelfusano, ad Ostia, anche se non ancora con il classico pienone che si registrava prima del Covid, il parco di Villa Guglielmi, a Fiumicino, assai frequentato dalle famiglie e dai bambini, il Vivaio di Maccarese, che propone due sessioni di "Caccia alle uova", la pineta di Fregene, località "buen retiro" dei romani che ha visto, per il ponte pasquale, la riapertura di villette e seconde case di villeggiatura. Doppi turni, tra le 13 e 15, a pranzo, in diversi casi, in ristoranti e stabilimenti balneari che, già da giorni, hanno fatto il pieno di prenotazioni e sono pronti a servire piatti a base di spaghetti con le vongole e fritto di pesce. Sul lungomare di Fiumicino parcheggi esauriti già a mezzogiorno. Controlli di forze dell'ordine e polizia locale sulle principali strade di accesso, assai trafficate, e nei luoghi di maggior aggregazione. C'è anche chi ha scelto di trascorrere la Pasquetta all'insegna della cultura, visitando i siti archeologici, aperti oggi in via straordinaria, di Ostia Antica, e dei Porti imperiali, della Necropoli e del Museo delle Navi romane, a Fiumicino. ANSA/Telenews
AA

ROMA, 12 NOV - Con l'arrivo una perturbazione dalla Spagna, è atteso un weekend di maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, prevede tra venerdì e sabato piogge. Una perturbazione farà aprire gli ombrelli durante il weekend al Centro-Nord, poi scivolerà verso Sud durante la prossima settimana. Nel frattempo continua la fase mite e soleggiata, toccheremo addirittura i 22-23°C al Centro-Sud; al Nord arriveremo a 18-20°C che, per la metà di novembre, rappresentano comunque valori decisamente miti. Attesa nebbia in val padana e nubi marittime lungo le coste liguri: in particolare, qualche banco di nebbia si farà via via più presente nelle ore notturne specie lungo l'asta del fiume Po, mentre nubi marittime tra Liguria e Alta Toscana potranno dare luogo anche a qualche episodio di pioviggine. Da giovedì a venerdì mattina la situazione rimarrà stazionaria salvo un ulteriore aumento delle temperature specie in montagna, laddove lo zero termico si porterà a quote tipiche di agosto (3500-3800 metri) e sia le minime sia le massime supereranno di 10°C le medie di novembre. Da venerdì pomeriggio peggiorerà al Nord-Ovest con l'arrivo delle prime piogge dalla Spagna: sono previsti fenomeni sul Ponente ligure e sulle Alpi piemontesi poi, dalla sera, il fronte perturbato si sposterà ulteriormente verso levante. Sabato pioverà soprattutto tra Liguria di Levante, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Venezia Giulia, domenica il maltempo sarà un po' più diffuso e coinvolgerà quasi tutto il Centro-Nord salvo fasi più asciutte tra Piemonte e Lombardia e tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud il weekend sarà ancora caldo e in prevalenza soleggiato. Nel dettaglio: - Mercoledì 12. Al Nord: sole, occasionali nebbie al mattino, pioviggine in Liguria. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: nuvoloso al mattino su messinese e reggino, sereno e mite altrove. - Giovedì 13. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno, locali nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: soleggiato. - Venerdì 14. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: soleggiato e mite. Tendenza: peggioramento da sabato 15, domenica di maltempo al Nord.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario