Finanza sequestra 180mila prodotti non sicuri al Cosmoprof

BOLOGNA, 26 MAR - Circa 180.000 prodotti per la cura della persona e accessori, ritenuti non sicuri o non conformi alle normative comunitarie, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna nei controlli effettuati al 'Cosmoprof Worldwide Bologna 2024', la kermesse dedicata al mondo della cosmesi che si è conclusa domenica al quartiere fieristico. Si tratta - spiegano le Fiamme Gialle in una nota - di prodotti di bellezza, cosmetici, profumi, gel e lozioni, oltre ad accessori per trattamenti di bellezza, non sicuri o posti in vendita senza alcuna indicazione circa la provenienza e la composizione degli stessi, in violazione dell'articolo 19 del Regolamento CE n.1223/2009. Nell'ambito degli stessi accertamenti, mirati anche al contrasto del lavoro nero, sono emerse 13 posizioni irregolari: in prevalenza promoter e addetti alla ricezione del pubblico, assunti senza regolare contratto. I finanzieri hanno segnalato queste violazioni all'Inps e all'Ispettorato del Lavoro, per le relative sanzioni da fare scattare per i datori di lavoro.