Finanza, dopo 4 giorni speranze ridotte per gli alpinisti

PESCARA, 26 DIC - "Sappiamo che lì ci sono due persone e quindi la pressione c'è: non so fino a che punto si debba ancora sperare però quella, c'è sempre... la speranza è l'ultima a morire. Quindi speriamo che abbiano trovato qualche anfratto anche se dopo quattro giorni purtroppo le cose saranno ridotte...". Lo ha detto il finanziere Marco Moreschini del nucleo di soccorso alpino dell'Arma dell'Aquila ai microfoni della emittente abruzzese Rete 8. Una pattuglia di Fiamme Gialle infatti è riuscita a raggiungere Vallone dell'Inferno luogo dell'ultimo sos dei due alpinisti romagnoli dispersi da domenica: ma "non abbiamo trovato nessuna traccia dei due".