File di curiosi e sfollati davanti al Sannazaro distrutto dalle fiamme

NAPOLI, 18 FEB - Curiosi, turisti e giornalisti davanti a ciò che resta del teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme ieri nel cuore di Napoli. Notte di lavoro per i vigili del fuoco - presenti a via Chiaia con due squadre - per spegnere le ultime fumarole presenti. Nel corso della bonifica che - si apprende - andrà avanti per tutta la giornata e con ogni probabilità anche domani, incidente di lavoro per un pompiere colpito di striscio ieri sera da una tavola di legno crollata durante le operazioni di spegnimento. Nulla di grave per il vigile, portato comunque in ospedale per accertamenti. Per lui solo una lieve contusione. Davanti all'edificio anche alcuni dei 60 sfollati in attesa di sapere quando potranno rientrare nei loro appartamenti di cui si sta verificando la statica. Tra le personalità giunte sul posto l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino.