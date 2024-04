Fiamme sulla nave appena partita, torna in porto a Cagliari

CAGLIARI, 08 APR - Il traghetto Corfù della Grimaldi, partito da Cagliari e diretto a Civitavecchia, è stato costretto a rientrare in porto a causa di un principio di incendio che si è verificato appena lasciato gli ormeggi. Dal fumaiolo della nave è fuoriuscita prima una fitta coltre di fumo bianco, seguita da una fiammata. Alcune persone che si trovavano in porto hanno notato l'episodio e fatto scattare l'allarme. La nave si è bloccata poco fuori dal porto di Cagliari ed è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di porto. A bordo i passeggeri - secondo quanto appreso - non si sono accorti di quanto accaduto. Il comandante ha fatto scattare una serie di controlli che al momento non avrebbero chiarito le ragioni della fiammata. Ora la nave, rientrata in porto, sarà oggetto di controllo da parte del personale del Rina che si occupa della sicurezza della navigazione e che stabilirà se il traghetto potrà ripartire.