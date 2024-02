Fiaccolata per Ilaria Salis in centro a Milano

MILANO, 28 FEB - Un centinaio di persone ha sfilato nel centro storico di Milano, dall'Università Statale di Milano a piazza Missori, a sostegno di Ilaria Salis, la 39enne brianzola imputata a processo in Ungheria per il presunto pestaggio a un neonazista. Tra i partecipanti suo padre Roberto, che dal suo arresto la sostiene e si batte per la sua liberazione. Il corteo, organizzato dal Comitato Ilaria Salis, ha sfilato silenziosamente con le fiaccole. "Manifestiamo oggi per riportare Ilaria a casa", ha detto uno dei giovani organizzatori al megafono, prima di iniziare la fiaccolata che si è conclusa in piazza Missori, dove il corteo ha posizionato il manifesto proprio sulla statua di Giuseppe Missori.