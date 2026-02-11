Giornale di Brescia
Fiaccolata a Nizza Monferrato per Zoe, presenti i genitori

TORINO, 11 FEB - "Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli, il livido delle cosce, pugni in età adolescente, la pudicizia del grembo nudato per bramosia". C'erano anche le parole di Alda Merini, lette da un amico di Zoe Trinchero, ieri sera a Nizza Monferrato, durante la fiaccolata in memoria della ragazza diciassettenne uccisa venerdì sera da Alex Manna. Il corteo è partito da piazza del Municipio, accompagnato ininterrottamente dal suono delle campane delle tre parrocchie cittadine, e ha attraversato le vie del centro con la partecipazione di oltre duemila persone, in gran parte giovani. In testa alla manifestazione i sindaci di Nizza Monferrato, Montegrosso d'Asti e Agliano Terme, i tre Comuni legati dalla tragedia. Presenti anche i genitori di Zoe, Fabio e Mariangela, che stringevano al petto una maglia della figlia, visibilmente provati. Il corteo ha fatto sosta nel luogo in cui la ragazza è stata uccisa: davanti ai lumini accesi, ai messaggi e ai biglietti lasciati dagli amici, è risuonata la sua canzone preferita, "Nothing Else Matters" dei Metallica. Un grande cartellone raccoglieva firme e pensieri dei partecipanti, testimonianza di un dolore condiviso e di una volontà collettiva di non dimenticare. La manifestazione si è conclusa tornando sul piazzale del Municipio, dove il parroco don Claudio Montanaro, con la voce rotta dall'emozione, ha detto: "Siamo qui con il cuore pesante, ma con lumini che squarciano il buio della notte. Trasformiamo il silenzio assordante in un ricordo vivo". A chiudere la serata è stato il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, che ha annunciato la prossima attivazione di uno sportello gratuito di supporto psicologico per offrire sostegno alla comunità.

