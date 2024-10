FI frena sul tetto ai compensi dei manager, 'serve riflessione'

ROMA, 22 OTT - "Non siamo felicissimi del tetto agli stipendi dei manager pubblici, lo dico con chiarezza. In questi anni, proprio a causa del tetto, molti manager hanno lasciato la pubblica amministrazione per le aziende private. La P.A. ha già subito un notevole depauperamento di risorse umane, non può vedere un ulteriore spostamento di figure apicali verso il settore privato. Serve una riflessione". Così a Radio Anch'Io il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, Dario Damiani, parlando della norma prevista nella manovra. "Sulle banche - ha proseguito Damiani - abbiamo trovato una soluzione di buon senso".