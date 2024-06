Festa della Musica, concerti il 21 giugno in 14 aeroporti

ROMA, 13 GIU - La musica e il viaggio aereo superano confini e uniscono culture: questo è lo spirito con cui, anche quest'anno, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) aderisce alla Festa Internazionale della Musica 2024 e consolida il legame tra il mondo musicale e il viaggio aereo, in collaborazione sinergica con le associazioni di categoria Assaeroporti e Aeroporti 2030 e con i gestori aeroportuali. Con il tema "La prima orchestra siamo noi", il 21 giugno numerosi scali italiani faranno da palcoscenico a iniziative ed esibizioni musicali rivolte sia ai passeggeri, sia alla numerosa comunità di lavoratori del comparto. L'elenco delle manifestazioni e degli eventi in programma sarà consultabile attraverso i canali informativi e social dell'Enac e delle società di gestione aeroportuali. Il repertorio musicale spazierà tra vari generi, dalla musica classica al jazz, dall'opera alle colonne sonore, dal pop al rock, dal country al reggae fino alla canzone popolare e d'autore.All'iniziativa hanno aderito gli aeroporti di Alghero, Bergamo, Cagliari, Catania, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Trapani e Trieste, associati ad Assaeroporti; e gli aeroporti Roma Fiumicino e Venezia, associati ad Aeroporti 2030. "Il trasporto aereo e la musica - ha commentato il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma - rappresentano entrambi un ponte immateriale tra culture e popoli diversi. La Festa della Musica è una preziosa esperienza collettiva che unisce artisti e pubblico, anche negli aeroporti, luoghi di contaminazione e integrazione per eccellenza". "Per l'Enac è una piacevole consuetudine l'adesione a questa emozionante giornata di Festa - ha dichiarato il direttore generale Enac Alessio Quaranta - . Un ringraziamento agli organizzatori che ci hanno coinvolto, agli artisti che si esibiranno, ai lavoratori aeroportuali che quotidianamente operano per l'efficienza e la sicurezza del settore. Buona Festa naturalmente anche ai viaggiatori, protagonisti consapevoli del messaggio universale e vitale della musica e del viaggio".