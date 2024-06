Fermati a Pescara, uno figlio di carabiniere,l'altro di avvocato

ROMA, 24 GIU - I minorenni fermati a Pescara per l'omicidio di un 17enne sono il figlio di un avvocato e il figlio di un maresciallo comandante di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara. Si cerca l'arma del delitto, presumibilmente un coltello, che non è ancora stata trovata. L'omicidio è avvenuto ieri sera nel Parco Baden Powell. Il delitto sarebbe maturato nell'ambito del piccolo spaccio e sarebbe avvenuto con una coltellata, si pensa ad un coltello da sub viste le ferite inferte. Gli inquirenti hanno definito la situazione "delicata".