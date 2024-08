Fermata perché guida senza cintura, ha 86 kg di droga in auto

BOLOGNA, 07 AGO - E' stata fermata dalla polizia perché guidava senza cintura, ma in macchina aveva 86 kg di droga. Per questo una donna di 34 anni, croata, è stata arrestata per il reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio. È successo nei giorni scorsi quando la Polstrada l'ha fermata sull'A1, a Campogalliano (Modena) e ha appurato che la donna non aveva nemmeno la patente. Durante il controllo i poliziotti hanno poi trovato 86 chilogrammi di hashish nascosti in confezioni di prodotti di pasticceria. Ieri il gip ha convalidato l'arresto e disposto il carcere.