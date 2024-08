Feriti due ragazzini da colpi di fucile ad aria compressa

BENEVENTO, 04 AGO - Due ragazzini sono stati feriti in modo lieve da alcuni colpi di fucile ad aria compressa esplosi ieri notte nel parco delle terme di Telese Terme (Benevento) dove era in corso un torneo di beach soccer. Secondo quanto si apprende, i colpi sarebbero stati sparati da una struttura adiacente al parco termale. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 di San Salvatore Telesino e gli agenti del Commissariato di polizia di Telese che indagano sull'accaduto. La pro loco Telesia ha immediatamente sospeso il torneo per ragioni di sicurezza.