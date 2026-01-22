Femminicidio ad Anguillara, i genitori di Federica sentiti dai carabinieri

ROMA, 22 GEN - I genitori di Federica Torzullo sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano nell'ambito dell'indagine sul femminicidio della donna per mano del marito, Claudio Carlomagno, reo confesso. I genitori sono stati ascoltati a sommarie informazioni a riscontro delle affermazioni fatte ieri dall'uomo nel corso dell'interrogatorio di convalida. Gli investigatori sono, intanto, alla ricerca del coltello utilizzato per l'omicidio che l'indagato sostiene avere gettato in un corso d'acqua nella zona di Bracciano.