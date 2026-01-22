Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Femminicidio ad Anguillara, i genitori di Federica sentiti dai carabinieri

AA

ROMA, 22 GEN - I genitori di Federica Torzullo sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano nell'ambito dell'indagine sul femminicidio della donna per mano del marito, Claudio Carlomagno, reo confesso. I genitori sono stati ascoltati a sommarie informazioni a riscontro delle affermazioni fatte ieri dall'uomo nel corso dell'interrogatorio di convalida. Gli investigatori sono, intanto, alla ricerca del coltello utilizzato per l'omicidio che l'indagato sostiene avere gettato in un corso d'acqua nella zona di Bracciano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario