Femminicidio a Torino, uccide l'ex con una coltellata

TORINO, 24 SET - Una donna di 34 anni è morta dopo essere stata accoltellata dal marito da cui era separata. L'omicidio è avvenuto nella notte a Torino, in via Cigna, quartiere Barriera di Milano. La vittima, di origine tunisina, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite è stata colpita al torace dall'ex marito. Trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone la 34enne è morta poco dopo il suo arrivo. L'ex marito, anche lui tunisino, 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. La donna è stata colpita a morte davanti ai figli della coppia. La figlia adolescente era scappata dai vicini e aveva chiesto aiuto. Sarebbero stati proprio loro a dare l'allarme. Dopo aver accoltellato l'ex moglie l'uomo è scappato di corsa in strada, inseguito dal figlio 13enne che chiedeva aiuto ai passanti, affinché fermassero il padre. Ma i carabinieri erano già sulle sue tracce e lo hanno bloccato ad alcune centinaia di metri dall'edificio dove abitava la donna, in via Cigna 66, dov'erano arrivati i sanitari che hanno subito capito che le condizioni della donna erano disperate. L'ex marito è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.