Femminicidi a Villa Pamphili, chiesto immediato per Kaufmann

ROMA, 27 NOV - La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno scorso a Villa Pamphili. L'uomo è accusato di avere ucciso, soffocandola, la compagna Anastasia Trofimova e alcune ore dopo di avere strangolato la figlia Andromeda di appena 14 mesi. I corpi delle due vittime furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Al 46enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato. In particolare i pm di piazzale Clodio contestano anche l'occultamento di cadavere oltre alle aggravanti dei motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva e dalla discendenza in relazione alla figlia. Gli inquirenti attendono anche le conclusioni dell'indagine interna della polizia in merito ai controlli effettuati a Kaufmann in strada nelle settimane precedenti ai due femminicidi. Su questo i magistrati hanno avviato nei mesi scorsi un fascicolo a modello 45, ossia senza indagati o ipotesi ei reato.