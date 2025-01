Fedriga scrive all'ambasciata Usa a Roma per vertenza Flex

TRIESTE, 22 GEN - Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha scritto oggi una lettera all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma in merito alla vertenza della azienda Flex, che ha uno stabilimento a Trieste, dove sono in pericolo 350 posti di lavoro. Lo apprende l'ANSA da fonti regionali. Fedriga, e la Regione Fvg, ha da sempre ottimi rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, come dimostrano le missioni più volte compiute oltreoceano, l'ultima delle quali nell' ottobre scorso.