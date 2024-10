Fedriga, rafforzare i rapporti tra le democrazie occidentali

WASHINGTON, 27 OTT - "Rafforzare sempre di più i rapporti tra le democrazie occidentali", tramite "le diplomazie nazionali" e "una responsabilizzazione di tutti noi, infatti, ognuno può giocare un ruolo fondamentale nel consolidare questi rapporti e nel far sì che diventino duraturi nel tempo". Se "non intraprenderemo questo percorso saranno a rischio le nostre libertà conquistate in questi anni, il nostro concetto di democrazia, il nostro concetto di diritti". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, intervenendo ieri sera, a Washington dove è in missione istituzionale, alla serata di Gala della National Italian American Foundation. Il Fvg è stato regione d'onore nel 2024. Soffermandosi sul "rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti e tra Europa e Stati Uniti", un "tema fondamentale", Fedriga ha ricordato "l'aggressione della Russia all'Ucraina, gli attentati terroristici di Hamas in Israele e la guerra in Medio Oriente", eventi che "ci impongono una responsabilità importante". In questo contesto "dobbiamo tornare a essere orgogliosi dei valori occidentali, ricominciare ad affermare con forza le nostre ragioni". Un "periodo buio come quello che stiamo vivendo a livello globale potrà essere superato soltanto con l'affermazione di quei valori di libertà che l'Occidente rappresenta, altrimenti rischiamo di piegarci a Paesi che di democratico hanno poco e nei quali la libertà dei cittadini non è una priorità".