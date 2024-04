Fedriga, Italia è estremamente competitiva, conviene investire

TRIESTE, 08 APR - "Oggi investire in Italia conviene, perché abbiamo un alto sistema formativo, conviene perché anche i prezzi di mercato rispetto ad altri partner occidentali ed europei sono estremamente competitivi". Lo ha detto questa mattina Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, in apertura della due-giorni "Selecting Italy-Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore". "Oggi investire in Italia costa di meno - ha proseguito - e può garantire maggiore qualità rispetto ad altri Paesi. Noi dobbiamo sottolineare questo, imparare a raccontare la verità e non una narrativa che fa passare sempre l'Italia come un Paese dove gli investimenti non si possono fare". Tra i punti di forza dell'Italia secondo Fedriga, c'è "anche il real estate, decisamente più basso rispetto ad altri paesi europei". Tutti aspetti che "oggi le regioni vogliono presentare insieme al Governo - ha spiegato - un sistema che funziona, che può essere un'opportunità per gli investimenti stranieri. Dobbiamo imparare - ha ribadito - a raccontarci bene".